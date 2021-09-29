مشعل: إعادة تشكيل القيادة بصيغة ورؤيا جديدة واستعادة الفعل النضالي المؤثر والمتتابع سيسهل إنهاء الإنقسام

وطن: قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل إن الحالة الفلسطينية تواجه العديد من الأزمات، أولها أزمة القيادة، حيث وصفها بأنها خطيرة ومزمنة، وما لم تحل سنبقى نراوح في نفس المكان، وفق قوله.

وأضاف أن الأزمة الثانية تتمثل في غياب الفعل النضالي المنهجي المتتابع المستمر في مختلف ساحات الوطن وفي الخارج.

أما الأزمة الثالثة فهي أزمة الانقسام المزمن والمستعصي والمرتبط بأسبابه الداخلية والخارجية، لكن أزمتي القيادة وغياب الفعل النضالي المستمر اسهما في استعصائه، وفق مشعل.

جاء تصريح مشعل خلال مشاركته عبر تقنية "زوم" في الجلسة الحوارية الثانية لمركز "مسارات" ضمن برنامج بدائل وخيارات، حيث حاوره مدير عام مركز مسارات هاني المصري.

وطرح مشعل رؤيا للخلاص من هذه الأزمات، ضمن ثلاثة بنود أولها من خلال إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية بحيث تكون بصيغة جديدة وروح ورؤيا جديدة وبرنامج جديد، وبشكل توافقي، وبقرار جاد لترتيب البيت الفلسطيني.

ثانيا: استعادة زمام الفعل النضالي والمقاوم المؤثر الصادر عن قيادة ورؤيا موحدة وتتوزع فيه الأدوار بحيث نضغط على الاحتلال وننجز لطريق العودة والتحرير ونحقق نجاحات تزيدنا ثقتنا في انفسنا.

ثالثا: استعاد الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واذا نجحنا في المحورين الأول والثاني سيسهل علينا انهاء الانقسام بعيدا عن التنقل من اتفاق الى اتفاق، وفق مشعل.

وأكد مشعل أن حركة حماس جاهزة للحوار حول البرنامج السياسي لكن الطرف الاخر "فتح" يفرض شروطه.