لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة الاحتلال في المنامة

وطن: يزور وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، البحرين غدا، الخميس، بدعوة من وزير خارجية البحرين، وذلك في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي. وسيفتتح الوزيران سفارة الاحتلال في المنامة وسيوقعان على اتفاقيات ثنائية، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجية الاحتلال.

وتدشن دولة الاحتلال والبحرين، ظهر غد، خط طيران مباشر بين الدولتين، يشمل رحلتين جويتين أسبوعيا، تسيّرهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير"، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة خارجية الاحتلال اليوم، الأربعاء.

ونقل البيان عن نائب وزير خارجية الاحتلال، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران، قوله إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة استراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)".

وأضاف رول أن "هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

وجاء في بيان خارجية الاحتلال أنه "في إطار دفء العلاقات بين الدولتين استمرارا لاتفاقيات ابراهام، ستسمح حكومة البحرين للمواطنين في إسرائيل باستصدار تأشيرة دخول بصورة رقمية والحصول عليها في غضون 24 ساعة، بتكلفة 80 شيكل".

وأعلن وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، مؤخرا، أنه سيتوجه إلى البحرين "قريبا" في زيارة رسمية.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت دولة الاحتلال وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات ابراهام"، التي تشمل اتفاقيات تطبيع علاقات وتحالف.

ولحقت بهما المغرب والسودان، والأخيرة أعلنت الأسبوع الماضي عن مصادرة ما سمتها "أصول مالية لحركة حماس في السودان".

(عرب 48)