المحامي محاجنة: أسرى عملية جلبوع في زنازين انفرادية وبظروف صعبة

وطن: قال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسير محمد عارضة، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، إنهم "يقبعون في زنازين انفرادية وبظروف إنسانية صعبة للغاية، بعد أن انتهى التحقيق معهم في أجهزة المخابرات، وتقرر تقديم لوائح اتهام ضدهم في المحكمة المركزية بالناصرة، يوم الأحد المقبل".

وكانت محكمة الاحتلال ذاتها قد مددت صباح اليوم، الأربعاء، اعتقال الأسرى الستة لغاية يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسرى تدعي النيابة العامة أنهم "قدموا المساعدة للأسرى وتستروا على عملية الهروب من السجن".

وأوضح أن الحد الأقصى لتهمة الفرار من السجن هي سبع سنوات، لكن ما تقوم به النيابة اليوم هو تلفيق تهم أمنية من أجل تضخيم الملف ومضاعفة الأحكام عليهم، ومجرد إدخال قانون مكافحة الإرهاب في القضية تصبح العقوبة مضاعفة والخمس سنوات تصبح عشرا، وقس على ذلك بقية التهم وبقية الأحكام.

(عرب 48)