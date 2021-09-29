ائتلاف أمان وهيئة مكافحة الفساد يختتمان برنامجا تدريبيا للهيئات المحلية

وطن: اختتم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة مكافحة الفساد الأسبوع الماضي، برنامجا تدريبيا للهيئات المحلية، وهدف إلى تمكين الهيئات المحلية لتعزيز إجراءات الشفافية والنزاهة وحوكمة وتطوير الإجراءات المانعة للفساد في أعمالها.

شارك في البرنامج التدريبي، الذي استمر على مدار خمسة أسابيع، 95 مشاركاً/ة من مختلف الهيئات المحلية في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، وتعرض المشاركون/ات الى مجموعة من القضايا، تمحورت حول منظومة مكافحة الفساد مثل التعريف بالفساد، أشكاله، آثاره ونتائجه، والتشريعات الدولية والوطنية في مكافحة الفساد، بالإضافة الى الإجراءات المعتمدة في منظومة مكافحة الفساد مثل نظام حماية المبلغين، ونظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وتلقي الهدايا، واقرارات الذمة المالية ودور المواطن في الابلاغ عن الفساد وتقديم الشكاوى، بالإضافة الى تركيز خاص على عمل الوحدات المستهدفة، مثل مفهوم الشكاوى والأهداف العامة لوحدات الشكاوى، ومفهوم و دور وإطار عمل التدقيق الداخلي، و أنظمة الرقابة الداخلية والاحتيال، بالإضافة الى الإجراءات المانعة للفساد في المشتريات والعطاءات والاجراءات المالية والادارية والتخطيط وتعزيز الشفافية في العلاقات الخارجية والداخلية والاتصال والتواصل داخل الهيئات المحلية، لتحصين الهيئات المحلية من الفساد من خلال جملة من الإجراءات والآليات التي تعزز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لأنشطة من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد، وضمن الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد وائتلاف أمان بهدف تعزيز نظام النزاهة الوطني للهيئات المحلية، ورفع الوعي المحلي بمكافحة الفساد، وتفعيل آليات المساءلة الداخلية والخارجية، من أجل تفعيل قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في الهيئات المحلية.