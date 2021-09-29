"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب للعام الدراسي 2021-2022، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة في تونس.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.