التشيك تشتري منظومة دفاع جوية من دولة الاحتلال

وطن: أعلنت الحكومة التشيكية شرائها منظومة دفاع جوّي مكوّنة من أربع بطاريات صواريخ قصيرة المدى من طراز "سبايدر" من دولة الاحتلال كي تحلّ بحلول العام 2026 محلّ منظومتها الدفاعية الراهنة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.

وقالت وزارة الدفاع التشيكية في بيان إنّها أبرمت عقداً بقيمة 13.7 مليار كرونة تشيكية (540 مليون يورو) لشراء هذه البطاريات الأربع التي تصنّعها مجموعة "رافائيل" "الإسرائيلية" العامة.

وينصّ العقد على أن تساهم شركات تشيكية في إنتاج هذه البطاريات بنسبة تزيد عن 30% من القيمة الإجمالية للصفقة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّها قرّرت شراء هذه المنظومة بعدما درست عروضاً من سبعة منتجين عرضوا عليها تسعة أنظمة دفاع جوي مختلفة.

وقال البيان “لقد تبيّن بنتيجة المقارنة أنّ نظام سبايدر الإسرائيلي هو الأكثر فعالية. إنّه حلّ يتكيّف مع الاحتياجات التشيكية ويتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي وينصّ على مساهمة من الصناعة التشيكية”.

ونقل البيان عن وزير الدفاع لوبومير متنار إشادته بهذه الصفقة باعتبارها خطوة إلى الأمام على طريق التخلّص من نظام سوفياتي الصنع يعود إلى حقبة السبعينيات "ولم يعد يلبّي معايير الدفاع الجوّي الحالية".

وانضمت التشيك إلى حلف شمال الأطلسي في 1999 بعد عشر سنوات من إطاحة تشيكوسلوفاكيا السابقة بالنظام الشيوعي التوتاليتاري الذي حكمها على مدى أربعة عقود.