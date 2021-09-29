هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد خسر من وزنه ما يقارب 10 كغم وحالته الصحية مقلقة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسير ناصر أبو حميد محتجز في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بوضع صحي مقلق وسيئ، وكان سلطات الاحتلال قد نقلته إلى المشفى يوم الأحد الماضي إثر تدهور حاد طرأ على حالته.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته له، بأن الأسير أبو حميد ما زال يعاني من نوبات سعال شديدة تجعله يتقيأ، ومن ارتفاع بدرجة الحرارة، وأوجاع بمختلف أنحاء جسده، وفقد من وزنه ما يزيد عن عشرة كغم، ويقوم أطباء الاحتلال بتزويده بمضادات حيوية عبر الوريد.

وأضاف عجوه أنه من المقرر اليوم أن يتم إجراء فحوصات طبية له، من بينها فحص لوظائف الرئة، وسيتم تحديد موعد إجراء العملية على ضوء نتائج الفحوصات.

ولفتت الهيئة أنه بالرغم من صعوبة الوضع الصحي للأسير أبو حميد، إلا أن سلطات الاحتلال تعمد تقييد إحدى يديه ورجليه بسرير المشفى.

يشار إلى أن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.