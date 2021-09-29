14 وفاة و1229 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1229 إصابة بكورونا و1886 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 4287 عينة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 365، بينهم 244 حالة خطيرة وحرجة.

وبينت أن إجمالي المصابين وصل إلى 168001، بينهم 19253 حالة نشطة، و147373 متعافيًا، و1375 حالة وفاة.

وعلى صعيد التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590، في حين إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 416267 شخصًا.