الاحتلال يعيق وصول طلبة اللبن الشرقية لمدرستهم

وطن: أعاق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول طلبة اللبن الشرقية إلى مدرستهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وهاجم جنود الاحتلال الطلبة، ومنعوهم من السير باتجاه المدرسة عبر الشارع الرئيسي، وإجبروهم على سلوك طريق بديلة طويلة ووعرة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت البوابة الرئيسية لمدرسة اللبن – الساوية الثانوية المختلطة أول أمس، كما أعاق مستوطن دخول وخروج الهيئة التدريسية وطالبات مدرسة بنات اللبن الثانوية.