نائبة الرئيس الأميركي "كامالا هاريس" تشيد بطالبة جامعية اتهمت إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي"

وطن: اشادت نائبة الرئيس الأميركي "كامالا هاريس" بطالبة في جامعة "جورج ميسون" في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، اتهمت إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" وتهجير للسكان.

وأكدت للطالبة أن لها الحق بالتعبير عن رؤيتها وعن الحقيقة التي تعتقدها دون قمعها.

وقالت هاريس إنها "سعيدة" لأن الطالبة أثارت مخاوفها بشأن إسرائيل فيما أومأت برأسها والطالبة تتحدث وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية ثم ردت نائبة الرئيس هاريس بالقول: "لا ينبغي قمع الحقيقة التي يتبناها الطالب".

وكانت هاريس زارت أمس الثلاثاء جامعة جورج ميسون في فيرفاكس، فيرجينيا، للاحتفال باليوم الوطني لتسجيل الناخبين. وتلقت هاريس أسئلة من الجمهور وبينها أسئلة اثارتها طالبة حول الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل التي ترتكب جرائم ابادة عرقية.

WATCH: Kamala Harris nods as student accuses Israel of "ethnic genocide": “your truth cannot be suppressed" pic.twitter.com/FcqCyT7Uo8