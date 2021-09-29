"يونيدو" يطلق برنامج فلسطين للتسريع في التكنولوجيا النظيفة

وطن: أطلقت "يونيدو- فلسطين"، برنامج “فلسطين للتسريع في التكنولوجيا النظيفة”، وتم الكشف عن أسماء المرشحين رسميًا خلال حفل الإطلاق في الجلسة الافتتاحية لبرنامج تسريع التكنولوجيا النظيفة التابع لبرنامج لليونيدو بمشاركة عالية المستوى من الشركاء الحكوميين وممثلين من المانحين بالإضافة إلى اليونيدو.

وقد تم الكشف عن أسماء المرشحين رسمياً خلال حفل الإطلاق في الجلسة الافتتاحية لبرنامج تسريع التكنولوجيا النظيفة التابع لبرنامج "اليونيدو" بمشاركة عالية المستوى من الشركاء الحكوميين وممثلين من المانحين بالإضافة إلى اليونيدو، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، في آن واحد في فلسطين في كل من القدس، وقطاع غزة وبيرزيت من خلال ربط جميع المواقع إلكترونيًا.

وقد تم إطلاق تنفيذ البرنامج بكلمة من وزير الاقتصاد الوطني شريكاً رئيساً لليونيدو في فلسطين إلى جانب وزير الريادة والتمكين ورئيس سلطة الطاقة وبمشاركة من ممثل عن الاتحاد الأوروبي والشركاء من المؤسسات والأصدقاء من المجتمع الدولي.

وبرنامج "فلسطين للتسريع في التكنولوجيا النظيفة" هو أول برنامج تسريع فلسطيني متخصص لتعزيز وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا النظيفة للشركات الناشئة التي تنفذ هذا النوع من الابتكار في فلسطين والمنطقة.

وسوف يوفر برنامج التسريع الفلسطيني للابتكار في التكنولوجيا النظيفة، وهو برنامج مصمم ويتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمرشحين المختارين من النسخة الأولى من “مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة”، التدريب والإرشاد بدوام كامل لإطلاق مشاريعهم المبتكرة بنجاح للأسواق باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة للصناعات.

ويواصل برنامج "فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة” تنفيذ أنشطته بإطلاق برنامج التسريع والذي صمم حديثاً وخصيصاً لدعم قطاع التكنولوجيا النظيفة فلسطين، وبرنامج التسريع مخصص لرواد الأعمال والشركات الناشئة والفرق التي تم اختيارها من خلال النسخة الأولى من مسابقة “فلسطين للابتكار التكنولوجية النظيفة – 2021".

والبرنامج هو عبارة عن رحلة تدريب وإرشاد ودعم مخصصة ومبنية على احتياجات الصناعات الفلسطينية ورواد الأعمال الذين يعملون في قطاع صناعة الطاقة الخضراء، وقد صمم البرنامج من قبل فريق “اليونيدو في فلسطين” ضمن أنشطة برنامج "مستدامة"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الريادة والتمكين.

وسوف يوفر التدريب العديد من الخدمات الفنية والاستشارية للمشاركين وللأعمال لوضع اللمسات الأخيرة على حلول الأعمال والمنتجات وتوسيع نطاق انتشارها.

خلال عملية التسريع التي تستغرق 12 أسبوعاً، سيتمكن المشاركون بداية من الوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات والموارد والخدمات وأنشطة التدريب المخصصة والتي تشمل عيادات الأعمال والندوات عبر الإنترنت والتحكيم الافتراضي، ونهايةً بفعالية خاصة بالعرض النهائي للمشاريع ومنتجات للحلول المشاركة.

وستعقد ورش العمل في ثلاثة مراكز للتكنولوجيا النظيفة التابعة لبرنامج فلسطين للتكنولوجيا النظيفة، والتي يتم استضافتها على التوالي في والتي يتم استضافتها في كل من حديقة فلسطين التكنولوجية في بيرزيت، وفي جامعة القدس – الحرم الجامعي في أبو ديس، وفي جامعة غزة.

وبدعم من المدربين المحليين، سيتم ربط المرشحين بشكل دائم ليتسنى لهم الاستفادة من الإرشاد المستمر عن طريق خبراء اليونيدو الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم مدراء الشركات التنفيذيين المتميزون من فلسطين وخارجها نصائحهم في التدريبات لدعم المرشحين من خلال خبرتهم وتجاربهم القيّمة.

ومن بين 92 طلباً تم استلامها من خلال مسابقة فلسطين للابتكار في التكنولوجيا النظيفة – النسخة الأولى 2021، تم اختيار 65 طلباً كأفكار مرشحة مؤهلة للمشاركة، وبعد المرور بمرحلة التقييمات، تم قبول 45 طلباً وفكرة منها في البرنامج.

تم تطوير الأفكار والمفاهيم و / أو المنتجات التي تم تطويرها ضمن قناة ترتبط بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والطاقة، وتشمل حلولاً لزيادة كفاءة الألواح الشمسية وتوليد الطاقة الكهرومائية، جنباً إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء، لتقليل استخدام الكهرباء عن طريق الصناعات أو لتوليد الطاقة من أمواج البحار وكذلك من النفايات المختلفة. كما تمت معالجة خدمات النقل الإلكتروني الأكثر كفاءة للشركات من خلال بعض المقترحات، في حين أن الصرف الصحي للمياه ألهم الحلول لتقنيات تنقية المياه الجديدة الموفرة للطاقة.