كتائب القسام حاولت تفجير القبة الحديدية بواسطة طائرات مسيرة في العدوان الاخير 

وطن: زعمت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عملت على محاولات لتفجير وتحييد منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وادّعت القناة، أن كتائب القسام، أطلقت من جنوب القطاع طائرة انتحارية مُسيرة لاستهداف منظومة القبة الحديدية القابعة على الحدود مع غزة، و تحييدها وإخراجها من الخدمة، كي تتمكن صواريخ الفصائل من ضرب أهدافها في الداخل المحتل دون أي اعتراض يُذكر.

وتُقدر الاوساط العسكرية الاسرائيلية، أن حركة حماس وحزب الله سيُطلقون خلال الحرب القادمة طائرات مُسيرة مفخخة من قطاع غزة ومن لبنان، لضرب أهداف في عمق فلسطين المحتلة.