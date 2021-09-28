رئيس الوزراء يوعز بتكثيف إجراءات البحث عن المواطنين المفقودين في تركيا

وطن: تابع رئيس الوزراء محمد اشتية قضية السبعة فلسطينيين الذين اختفت آثارهم وانقطع الاتصال بهم منذ أيام في تركيا، وأوعز بتكثيف جهود البحث للكشف عنهم ومعرفة مصيرهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، الذي وضعه في صورة الجهود التي تبذلها السفارة مع الجهات الأمنية التركية، في سبيل الوصول إليهم وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه على مصير المفقودين، مشيدا بجهود السفير مصطفى واتصالاته المكثفة مع أركان الدولة التركية منذ اللحظات الأولى لاختفاء المواطنين السبعة.

ودعا المسؤولين الأتراك إلى بذل أقصى الجهود للبحث عنهم والحفاظ على أرواحهم، خاصة أن تركيا تتمتع بقدرة كبيرة من حفظ الأمن لمواطنيها وللوافدين إليها، باعتبارها مقصدا للسياح الذين يشعرون بالأمن والأمان فيها.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن 7 فلسطينيين اختفوا تباعاً منذ بداية الشهر الجاري في تركيا، من بينهم 3 من قطاع غزة، و4 من الضفة الغربية ، بينهم سيدة واحدة، حيث فقدت آثار 5 منهم في مدينة اسطنبول، وآخر في ولاية قونيا وسط تركيا، وسابع قرب الحدود مع اليونان.

وكانت وطن قد تواصلت صباح اليوم مع احمد الديك مستشار وزير الخارجية والذي أكد ان "الخارجية" اوعزت للسفارة الفلسطينية في تركيا بتشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، الى جانب تشكيل خلية أزمة داخل الوزارة لمتابعة هذه القضية. للاطلاع على المقابلة كاملة (اضغط هنا)