العشرات يشاركون في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان

وطن: شارك العشرات من أهالي سلوان بمدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى بالبلدة، تضامنًا مع العائلات المهددة بالإخلاء قسرا من منازلها.

ولبى المشاركون دعوة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التواجد والرباط في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى.

وأوضح رئيس لجنة الحي زهير الرجبي، أن العشرات شاركوا في أداء صلاة المغرب والعشاء في الخيمة، لمساندة العائلات المهددة بالإخلاء.

ولفت الرجبي إلى أن 7 قرارات إخلاء لعائلات من حي بطن الهوى يتوقف مصيرها على رد المستشار القضائي في محكمة الاحتلال العليا لعائلة دويك في منتصف الشهر المقبل.

وأشار إلى أن عائلة دويك المهددة بالإخلاء من منزلها بالحي قدمت التماساً للمحكمة العليا، وتنتظر رد المستشار القضائي في 15 – 10 – 2021 .

يذكر أن 87 عائلة مهددة بالإخلاء من منازلها قسرًا من حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وتضم ما بين 600 و750 فردا.

في السياق، زار رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري ووجهاء من مدينة القدس، يوم الثلاثاء، حارس المسجد الأقصى أحمد الدلال.

وقال شهود عيان، إن الزيارة تأتي لمؤازرة الحارس أحمد الدلال، الذي أبعدته شرطة الاحتلال مؤخرا عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.

وأضافوا أن بلدية الاحتلال أجبرت الحارس أحمد على هدم منزله في حي الأشقرية ببيت حنينا قسرا.

(صفا)