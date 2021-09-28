الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات استفادة من أنظمة طاقة شمسية للجمعيات الخيرية والتعاونية العاملة في مناطق (ج)

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اتفاقيات استفادة مع 33 جمعية خيرية وتعاونية عاملة في مناطق (ج) لتركيب خلايا طاقة شمسية، وذلك في مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة رام الله، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "استخدام الطاقة الشمسية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية للجمعيات الخيرية والتعاونية العاملة في مناطق (ج) في الضفة الغربية" الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال مؤسسة التعاون، حيث شارك في توقيع الاتفاقيات مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد ابو جيش وسمر الحصري ممثلة عن مؤسسة التعاون، بالإضافة لممثلي الجمعيات المستفيدة من المشروع.

ورحب مدير عام الإغاثة الزراعية بممثلي الجمعيات المستفيدة من المشروع، وعبر عن أمله بأن يخدم هذا المشروع أهداف الإغاثة الزراعية ومؤسسة التعاون التي تتمثل في تقليل المصاريف التشغيلية للجمعيات من خلال تقليل فاتورة الكهرباء، حيث سيسهم المشروع بتوفير 140 ألف دولار أمريكي على الجمعيات المستفيدة من المشروع مما يسهم في استدامة الخدمات التي تقدمها الجمعيات لجمهورها علماً بأن بعض الجمعيات الواقعة في المناطق المصنفة (ج) لا تصلها خدمات شركات الكهرباء المختلفة بسبب اجراءات الاحتلال في هذه المناطق.

وأكدت سمر الحصري على العلاقة المتينة ما بين مؤسسة التعاون والإغاثة الزراعية، حيث تسعى المؤسستان لتقديم خدماتهما للمواطنين من خلال مجموعة من المشاريع الهادفة لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، كما عبرت عن رضا مؤسسة التعاون عن آلية اختيار الجمعيات المستفيدة من المشروع. كما اكدت على اهمية التعاون بين كافة الاطراف لإنجاح المشروع لزيادة فرص التمويل المستقبلية في هذا القطاع.

من جانبه أكد إسلام سنونو ممثل شركة الهيكل التي ستقوم بتوريد وتركيب الأنظمة الشمسية على التزامهم بكافة المواصفات الفنية والخطة الزمنية لتوريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للجمعيات المستفيدة، كما أبدى استعداده للتعاون مع الجمعيات من خلال مساعدتهم على توفير الوثائق المطلوبة وتسهيل كافة الاجراءات.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والاستماع لتساؤلات الجمعيات المستفيدة والرد على هذه التساؤلات من قبل طاقم المشروع وتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالطاقة الشمسية.

يذكر بأن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع وبرامج تنفذها الإغاثة الزراعية لدعم المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته، وتتضمن هذه المشاريع استصلاح أكثر من 100 ألف دونم زراعي، وتهيئة أكثر من 3500 كم من الطرق الزراعية بالإضافة الى تمديد أكثر من 450 كم من شبكات الري بالإضافة الى تأسيس أكثر من مئة ناد نسوي وجمعيات التوفير والتسليف.

وتتماشى نشاطات الإغاثة مع مؤسسة "التعاون" المستقلة والمسجّلة كفرع في فلسطين، حيث تأسست التعاون عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، وتلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنويًا نصفهم من النساء، باستثمارها ما يقارب 800 مليون دولار منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها. وتتواجد "التعاون" في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة.