عائلة " نزار بنات " تعلن تعليق حضور محاميها في جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل ابنها

وطن: قال شقيق الناشط نزار بنات، غسّان بنات، في بيان نشره اليوم الثلاثاء، إنّ العائلة أعلنت تعليق مشاركة وحضور ممثّل العائلة المحامي غاندي الربعي، وجميع أعضاء الفريق القانوني عن حضور جلسات المحاكمة في قضيّة نزار.

وبيّن أنّه العائلة ستوزّع وتنشر الملف الجنائي الخاص بمقتل " نزار بنات " على جميعوسائل الإعلام والسفارات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من خلال مؤتمر صحفي، محمّلة الرئيس محمود عباس المسؤولية عن حياة حسين مجدي بنات، ابن عم نزار بنات، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية قبل أيام في الخليل.

وذكر غسّان بنات أنّ الأجهزة الأمنية توجهت إلى ذات المكان الذي كان نزار بنات يتواجد فيه، مستخدمة نفس الأدوات في خلع الأبواب والشبابيك، واختارات الشاهد الرئيس (أي حسين بنات) في عملية اغتياله، "بدون مبررات" كما ذكر.

وبيّن أنّ المعتقل حسين بنات يعاني من مرض خطير (تسوس في عظام الجمجمة)، ولديه زيارات عديدة للمستشفيات للمراجعة، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية مددت اعتقاله 7 أيام، بالتزامن مع الجلسة الثانية، وهي جلسة الاستماع للشهود وإظهار البيانات في قضية نزار.