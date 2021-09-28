صحفيون وصحفيات يختتمون مشاركتهم في ورشة عمل في الصحافة الإنسانية

رام الله - اختتمت مؤسسة لمة صحافة للإعلام المجتمعي اليوم الاثنين ورشة عمل في الصحافة الإنسانية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شارك فيها صحفيات وصحفيين من مختلف مناطق الضفة الغربية بما في القدس.

واستضافت جمعية الهلال الأحمر في مقرها العام في مدينة البيرة اليوم الختامي للورشة، حيث قدمت للصحفيين والصحفيات المشاركين عرضا حول الخدمات الإنسانية التي تقدمها في الأرض المحتلة ومخيمات الشتات.

كما استمع المشاركون الى شرح عن تاريخ تأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ونشأة الهلال الاحمر الفلسطيني، والعلاقة التي تربطه باللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل وصول الخدمات الإنسانية لمستحقيها في الأرض المحتلة.

واطلع المشاركون على عدد من القصص الإنسانية والتدخلات التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر والتي شهدت تغطية إعلامية مميزة، لا سيما في مجال خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات الإغاثية وقصص أخرى من برامج التأهيل والصحة النفسية.

وعقدت الأيام الثلاثة الأولى من الورشة باستضافة من شركة الاتصالات الفلسطينية حيث قدم الأستاذ صالح مشارقة عرضا عن القصة الإنسانية وأنواعها، وأنواع الكتابة الصحفية، وأهم المهارات التي يجب اكتسابها للاختصاص في هذا المجال.

وناقش المشاركون أهمية التركيز على هذا النهج من الكتابة الصحفية في ظل ازدحام المشهد الإعلامي الفلسطيني بالطابع الخبري وغياب القصة الصحفية، خاصة في الأحداث ذات البعد الإنساني والتي تعج بها الساحة الفلسطينية.

وقدم الأستاذ خالد سليم عرضا مختصرا لأصول الكتابة الصحفية السليمة معرجا على عدد من قواعد النحو والصرف التي من الضروري أن يراعيها الصحفي عند كتابته وبخاصة عند كتابة القصة الصحفية، وتلافي الأخطاء.

وفي اليوم الثاني استعرض المصور الصحفي علاء بدارنة تجربته في التصوير الصحفي لاسيما في مجال إنسانية الصورة الصحفية والقواعد التي يجب مراعاتها لأي صحفي لالتقاط صورة قوية تعبر عن الحدث والقصة التي يعالجها.

وفي ظل التطور الكبير في وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي قدم الأستاذ عبد الحفيظ جعوان استعراضا للقصة الرقمية وأبرز قواعدها وأدواتها، وكيفية معالجة القصة الإنسانية قصة رقمية تلقى رواجا وتفاعلا من قبل المتابعين، في حين استعرض المخرج الشاب عمر الرمال تجربته عبر الفيديو كونفرنس.

وفي اليوم الثالث ناقش مسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشاركين بتدخلات اللجنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في الجانب الإنساني، كما جرى إجراء نقاش واسع حول تدخلاتها في ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.