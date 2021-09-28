وزارة الخارجية لوطن: لا يوجد اي معلومات بشأن اختفاء الفلسطينيين في تركيا وهناك خلايا أزمة تعمل على مدار الساعة مع السلطات التركية

وطن: يعيش الشارع الفلسطيني قلقا جديدا بعد اختفاء 7 شبان في تركيا، دون ان ترشح حتى الان اي معلومات حول مصيرهم.

وحسب المعلومات المتوفر فأن 7 فلسطينيين اختفوا تباعاً منذ بداية الشهر الجاري في تركيا، من بينهم 3 من قطاع غزة، و4 من الضفة الغربية ، بينهم سيدة واحدة، حيث فقدت آثار 5 منهم في مدينة اسطنبول، وآخر في ولاية قونيا وسط تركيا، وسابع قرب الحدود مع اليونان.

حتى اللحظة لا يوجد طرف خيط حول مصير الشبان او تفاصيل ما حدث معهم، في وقت تتواصل عدة جهات فلسطينية مع السلطات التركية المختلفة في محاولة للتوصل الى أي معلومة او طرف خيط يقود لمعرفة مجريات الاختفاء.

وقال احمد الديك مستشار وزير الخارجية لوطن ان وزارة الخارجية اوعزت للسفارة الفلسطينية في تركيا بتشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، الى جانب تشكيل خلية أزمة داخل الوزارة لمتابعة هذه القضية التي تهم الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كونها قضية غير مسبوقة.

ولفت الديك ان التواصل والعمل مع السلطات التركية المختصة على مدار الساعة، من اجل الوصول الى طرف خيط، بشأن اي من الحالات المفقودة، حيث عقدت خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين في تركيا اجتماعا يوم أمس الاثنين مع وزارة الداخلية والخارجية والأجهزة الامنية التركية.

ولفت الديك "حتى الان لا يوجد اي تفاصيل او طرف خيط حول ظروف اختفاء الشبان، لكننا نسمع كلاما طيبا من الاصدقاء في تركيا أنهم يبذلون قصار جهودهم لكشف مجريات ما حدث ".

ورفض الديك اعطاء اي معلومات بشأن هوية الشبان واسمائهم، او التعقيب على التحليلات حول ما جرى مع الشبان، قائلا "نحن ننتظر معلومات من الجانب التركي بشكل رسمي حتى يتم الإعلان عن ذلك وإبلاغ ذويهم".

واكد ان هناك تواصل مستمر وعلى مدار الساعة مع الأجهزة الامنية التركية من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، لكن لا يوجد سقف زمني بشأن التوصل الى طرف خيط او معلومات حول اختفاء الشبان.

