شرطة الاحتلال توقف مصلين من مدن أم الفحم وعكا متوجهين للصلاة في المسجد الأقصى

وطن: منعت شرطة الاحتلال مصلين من أراضيي الداخل المحتل من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بزعم "التحريض والتسبب بانعدام الهدوء"، فجر اليوم الثلاثاء.

ووثق شريط فيديو إيقاف الشرطة لحافلة كانت تقل مصلين من مدينة أم الفحم المحتلة في طريقها إلى المسجد الأقصى وتفتيش المصلين تفتيشا كاملا. وقال مصلون آخرون من أم الفحم إن "الشرطة منعتنا من الدخول لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى عبر باب السلسلة".

وأفاد ناشطون أنه جرى اعتقال الشابين محمد طاهر جبارين من أم الفحم ومحمد ستيتي من عكا أثناء توجههما إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن قوات من شرطة الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" التابعة لها أوقفت حافلات عدة متوجهة من أراضي48 المحتلة إلى المسجد الأقصى.

ويصادف اليوم الذكرى 21 للانتفاضة الثانية إثر اقتحام رئيس وزراء الاحتلال، أرئيل شارون، المسجد الأقصى بحماية ألف مسّلح عام 2000. ويتكرر مشهد الاقتحامات يومياً من طرف مستوطنين، علانية، لباحات الأقصى في محاولة لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً وإضافة مسحة عبرية على المكان بتأديتهم لطقوس وصلوات تلمودية.