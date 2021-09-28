39 عاماً على غياب الجسد وحضور الفكرة المقاتلة في ذكرى رحيل الشهيد القائد سعد صايل " أبو الوليد" مارشال بيروت

كتب محمود جودت محمود قبها : تصادف اليوم ذكرى استشهاد القائد العسكري الفلسطيني، سعد صايل (أبو الوليد) الـ39 والذي لُقب أيضا بـ"مارشال بيروت"، ويعد أبو الوليد واحدًا من أبرز العسكريين والمناضلين الفلسطينيين في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.

التحق بالعديد من الدورات العسكرية ذات المستوى الرفيع والمتطور التي عقدت في بريطانيا، ومصر، والولايات المتحدة، والعراق، والاتحاد السوفييتي، والعديد من الدول الاشتراكية، ذات العلاقة بجوانب متعددة، من بينها: الدفاع الجوي، و تصميم الجسور وتصنيفها.

واصل عمله في الجيش الأردني في أعقاب احتلال الضفة الغربية عام 1967، وكان له دورا في معركة الكرامة التي وقعت بتاريخ 12 آذار/ مارس عام 1968، حيث كان يدار تنسيق مشترك ما بين ممدوح صيدم "أبو صبري"، وضباط الجيش الأردني وعلى رأسهم سعد صايل "أبو الوليد

كان أبو الوليد يركز بأن تعود القوات الفلسطينية إلى منطقة البقاع اللبنانية حتى يعاد تشكيلها بالشكل الصحيح، وأن تباشر عملها العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان فكره بتوجيه العمليات المباغتة ضد قوات الاحتلال المتواجدة في البقاع الغربي، أو عمليات قصف بالأسلحة الصاروخية .

كان أبو الوليد يركز بأن تعود القوات الفلسطينية إلى منطقة البقاع اللبنانية حتى يعاد تشكيلها بالشكل الصحيح، وأن تباشر عملها العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان فكره بتوجيه العمليات المباغتة ضد قوات الاحتلال المتواجدة في البقاع الغربي، أو عمليات قصف بالأسلحة الصاروخية.

من أبرز العمليات التي أشرف عليها أبو الوليد كان أسر ثمانية جنود إسرائيليين، والتي مكنت الثورة الفلسطينية من تحرير أسرى معسكر أنصار.

في يوم الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر عام 1982 أول أيام عيد الأضحى، فتح مسلحون النار على موكب "أبو الوليد" والذي كان يضم ثلاث مركبات، واستشهد فيه السائق في المركبة الأولى، وأصيب أبو الوليد الذي كان في السيارة الثانية بالفخذ الأيمن، و تعرض لقطع في الشريان الفخذي.

تدرج سعد صايل في رتبه العسكرية، حيث أسندت إليه قيادة لواء الحسين بن علي، وهو برتبة عقيد ركن، وانتقل بعدها إلى لبنان، لينضم إلى صفوف الثورة الفلسطينية عام 1971، وكان له دور بارز ومهم، نظرا لخبرته العسكرية في إعادة بناء الأجهزة العسكرية للثورة الفلسطينية، وتدريب القوات إلى جانب كل من القادة: ياسر عرفات، وخليل الوزير "أبو جهاد"، ومحمد يوسف النجار، وآخرين .

سعد صايل " أبو الوليد " الاسم الحركي المسلح لحركة فتح، والسيرة الحافلة بالعطاء والعمل الفدائي المتواصل .. بدأت من ريف جبل النار....هناك تعلم لغة الدفاع عن الحق..... والولاء لفلسطين.... فكان أصلب من السنديان...وأعمق من جذور الزيتون في الأرض....وهو الفلسطيني العاشق الذي وهب فلسطين روحه وعمره.

قائد حظي بشعبية عالية في صفوف الجماهير الفلسطينية، وكان قريباً جداً من قائد الثورة ياسر عرفات لكفائته ومهاراته العسكرية التي طبعت مسيرته الجادة والحازمة.

علم من أعلام فلسطين...وأحد فرسان اللجنة المركزية لحركة فتح الذين تميزوا بقدرتهم على تفهم متطلبات العمل الفدائي وصياغة الواقع على قاعدة حرب المغاوير التي تستند الى الفكر العسكري والاستراتيجيات العملية تتجاوب مع ضرورات المرحلة التي تخوضها الثورة الفلسطينية .

فكان الشهيد سعد صايل مدرسة في العمل العسكري فقاد أركان الثورة في لبنان وتسلم عملياتها فبعد حصار بيروت وفي السابع والعشرين من أيلول لعام 1982 قامت يدي الغدر والخيانة باغتيال القائد ليرتقي شهيدا في البقاع اللبناني حيث ارتقى شهيدا وهو يتفقد القوات الفلسطينية، وترك في الثورة الفلسطينية نظاما عسكريا ومؤسسة نظامية ما زالت الثورة تفخر بتعاليمها ومبادئها التي أصبحت تُدرس في المعاهد والأكاديميات الفلسطينية والعربية.

وقد سبق عملية الشهيد كمال عدوان على الساحل الفلسطيني التي قادتها الشهيدة دلال المغربي وحققت فيها سبقاً عسكرياً وعملاً فدائياً متقدماً شكل انعطافاً إيجابياً على صعيد المقاومة الفلسطينية وقدرتها الوصول للعمق الفلسطيني.

في ذكرى الشهيد القائد سعد صايل نجدد بيعة الدم والوفاء لفلسطين ولشهداء اللجنة المركزية الفتحاوية وكل شهداء فلسطين الذين كتبوا تاريخ شعبنا صحائف مجد واستبسال وبطولات وتضحيات المجد للشهداء و التحية لشعبنا الباسل المقاوم .

