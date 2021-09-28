الشرطة تتعرف على هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح في طولكرم

وطن: كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية فجر اليوم الثلاثاء هوية منفذي عملية السطو المسلح على محل للمجوهرات في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبعد البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة بقضية السطو المسلح الذي تعرض له محل لبيع المجوهرات امس بمدينة طولكرم وسرقة كمية من المجوهرات من داخله وهروب منفذي السطو من المكان بواسطة مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى الداخل الفلسطيني ومن ثم قاموا بحرق المركبة.

وقالت الشرطة انه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بطولكرم تم التعرف على المشتبه فيهم بعملية السطو وتحديد هويتهم وستواصل الشرطة والأجهزة الأمنية العمل على متابعتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة .