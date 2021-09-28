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إقتصاد وأعمال
وزارة الخارجية لوطن: لا يوجد اي معلومات بشأن اختفاء الفلسطينيين في تركيا وهناك خلايا أزمة تعمل على مدار الساعة مع السلطات التركية
مصطفى البرغوثي لوطن: المقاومة تتصاعد وتأخذ اشكالا مختلفة، والشعب يدرك عميقا أن لا أمل بالمفاوضات ولا اتفاق "أوسلو"
مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تعتقل مُصليا من باحاته
21 عاما على انتفاضة الأقصى
خطاب الرئيس: شراء الوقت أم خروج آمن أم تغيير؟
الشرطة تتعرف على هوية المشتبه فيهم بعملية السطو المسلح في طولكرم
قوات الاحتلال تصيب شابين في اقتحام بلدة قباطية وتشنّ اعتقالات بالضفة
خلال برنامج "عدل".. دعوات لإجراء الانتخابات العامة وإطلاق الحريات وتحقيق العدالة في قضية نزار بنات
نقابة عاملي بلدية البيرة لـوطن "إضرابنا مستمر ومتمسكون بحقّنا المكتسب في علاوة الغلاء المعيشي"
محامي عائلة نزار بنات لوطن: توجيه تهمة الضرب المفضي للموت وعدم إطاعة الأوامر للعناصر الامنية المتهمين بمقتل نزار بنات
المحلل السياسي "بلال الشوبكي" لوطن: العمل المشترك الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وخيار حل الدولتين لم يعد قائماً
موظفو سلطة المياه في بيت لحم لوطن: لن نعود عن الاضراب الا بعد تلبية مطالبنا المُقرّة من عام 2019، وباب الحوار لازال مفتوحاً
الحراك الوطني الديمقراطي لوطن: نحن بحاجة لسياسة جديدة تقوم على المواجهة السياسية والمقاومة الشعبية
أحمد وزكريا ومحمود .. شهداء تقاسموا حب الوطن وارادة الصمود وشغف الحياة ومحبة الناس
موجز أخبار الساعة التاسعة من وطن
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
شرطة الاحتلال توقف مصلين من مدن أم الفحم وعكا متوجهين للصلاة في المسجد الأقصى
39 عاماً على غياب الجسد وحضور الفكرة المقاتلة في ذكرى رحيل الشهيد القائد سعد صايل " أبو الوليد" مارشال بيروت
حزب العمال البريطاني يدين الفصل العنصري ويدعو لوقف بيع الأسلحة والاتجار مع مستوطنات الاحتلال
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
28.09.2021
07:25 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.20 شيكل
الدينار: 4.52 شيكل
اليورو: 3.74 شيكل
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