نادي الوحدات ينظم وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

وطن: نظم أبناء مخيم الوحدات وسط العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الإثنين، وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وشارك في الوقفة، التي نظمتها اللجنة الاجتماعية في نادي الوحدات، نواب وسياسيون وأسرى محررون ونشطاء، حيث تجلت خلالها اللُّحمة الفلسطينية الأردنية، مع التأكيد الثابت على وحدة المصير بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات وملصقات تظهر معاناة الأسرى الفلسطينيين بفعل سياسة إدارة سجون الاحتلال وممارساتها الإجرامية بحق الأسرى، كما رفعوا شعار "العز والفخار" بالبطولات التي يسطرها أبطال الحرية يومًا بعد يوم، مؤكدين أنهم "الصورة الأوضح والأنصع لما يعانيه شعبنا تحت الاحتلال".

وردد المشاركون الشعارات المساندة للأسرى في نضالهم المستمر لنيل حريتهم المستحقة، وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد لسياسات الاحتلال القمعية بحقهم.