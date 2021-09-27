مجلس الوزراء يعتمد خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار ويحدد موعد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

وطن: أقر مجلس الوزراء اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين في الخليل، بأن الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) ستكون بتاريخ 26/3/2022.

كما قرر تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل.

واعتمد المجلس التصاميم الهندسية لطريق وادي النار. وأقر تسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك.

وأقر تفعيل محاكم البلديات، واعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية.

وصادق على عدد من التعليمات الإلزامية الزراعية والهندسية والصحية.

وأقر قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية. كما أحال عدد من التشريعات إلى السادة الوزراء لدراستها.

وصادق على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.