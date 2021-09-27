الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري بقضية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات بطولكرم

وطن: باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات تعرض محل للمجوهرات لسطو مسلح وسط مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول قيام مجهولين بسطو مسلح على محل لبيع المجوهرات وسط مدينة طولكرم وسرقة كمية من المجوهرات من داخل المحل ثم لاذوا بالفرار من المكان بواسطة مركبة وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء بهدف عدم التعرض لهم وملاحقتهم.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وباشرت قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والتعرف على هوية منفذيها وتقديمهم للعدالة.