مصطفى البرغوثي: قرار حزب العمال البريطاني فرض عقوبات على "إسرائيل" انتصار للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار مؤتمر حزب العمال البريطاني تأييد فرض عقوبات على "إسرائيل" ومحاسبتها في محكمة الجنايات الدولية، والانضواء في حملة مناهضة جريمة الفصل العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي، بالانتصار الكبير للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة والتضامن الدولية.

وقال البرغوثي ان هذا القرار يمثل تحولا تاريخيا لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وتوجه بالشكر للأصدقاء في النقابات العمالية البريطانية، والجناح اليساري في الحزب بزعامة جيرمي كوربن على دورهم في اتخاذ هذا القرار بأغلبية واضحة.

وصوت أعضاء حزب العمال في المؤتمر السنوي العام المنعقد في مدينة برايتون، بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم "إسرائيل". كما يؤيد القرار فرض عقوبات على "إسرائيل" ويدعو للاعتراف الفوري بدولة فلسطين حال تشكيله حكومة.