الإغاثة الزراعية تنظم جولة ميدانية لممثلي التعاون الإسباني في محافظة سلفيت

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) وشركائها في مجموعة العمل جولة ميدانية في محافظة سلفيت لممثلي التعاون الإسباني خيسوس وإتشي، رافقهم فيها مدير عام الإغاثة الزراعية أ . منجد أبو جيش و مدير البرامج والمشاريع في المؤسسة عزت زيدان بالإضافة لطاقم الإغاثة الزراعية في محافظة سلفيت، وكان من ضمن الوفد ممثلين عن مجموعة العمل التي تضم مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين و طاقم مركز الارشاد النفسي و الاجتماعي للمرأة ومدير مديرية زراعة سلفيت ماجد الخراز وممثلين عن مؤسسة ACPP الإسبانية.

وشملت الجولة بلدية كفل حارس، بلدية قراوة بني حسان، مدرسة قراوة بني حسان للبنين ولجنة الحماية المجتمعية في قرية اسكاكا، حيث اطلع الوفد على الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن أنشطة مشروع "حماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ضمن القانون الدولي الإنساني مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص المتأثرين من مرض كورونا المستجد".

وأطلع رئيس بلدية كفل حارس الوفد على معاناة البلدة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين و التي تتمثل في اقتحام المقامات الأثرية في البلدة وإقامة الطقوس والصلوات و منع المواطنين من الحركة أثناء هذه الطقوس من خلال اغلاق جميع مداخل البلدة و نشر لجنود الاحتلال فيها مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين ، ويضاف الى ذلك وقوع مساحة كبيرة من أراضي البلدة في المناطق المصنفة ( ج ) والتي يمنع الاحتلال استغلالها والبناء فيها.

وقام الوفد بزيارة مدرسة قراوة بني حسان للبنين واطلع على المشروع المنفذ فيها و الذي شمل إقامة مشارب مياه للطلاب في المدرسة بالإضافة لتأهيل وحدات صحية فيها ، والتقى الوفد برئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي الذي شكرهم بدوره على المشاريع التي ينفذها التعاون الإسباني في البلدة من خلال الإغاثة الزراعية.

واطلع أعضاء لجان الحماية المجتمعية في قرية اسكاكا الوفد على الأنشطة التي تم تنفيذها القرية ومنها تأهيل وترميم بيت قديم ليصبح متنفسا لأهالي القرية ومركزا لأنشطة لجنة الحماية المجتمعية و تأهيل ساحة للمناسبات والاحتفالات، بالإضافة لعقد مجموعة من التدريبات للشباب من كلا الجنسين سواء كانوا من أعضاء اللجنة او من الشباب الراغبين في التطوع ومنها تدريبات مكافحة الحرائق و الإسعاف الأولي ، كما تم تنسيق مخيم صيفي تحت عنوان " الاطفائي الصغير " ل50 طالب وطالبة من الفئة العمرية 10-14 تم تدريبهم على أساسيات الدفاع المدني.

وفي ختام الجولة قام أعضاء لجان الحماية المجتمعية في قرية اسكاكا بافتتاح مكتب للإغاثة الزراعية في البيت القديم الذي تم ترميمه بواسطة أعضاء اللجنة، وذلك تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم للأنشطة والمشاريع التي قامت الإغاثة الزراعية بتقديمها للجنة و القرية بشكل عام.