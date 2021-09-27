ترتيب أفضل عشرة هدافين في تاريخ ليفربول

وطن: سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام مضيفه برينتفورد، السبت الماضي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز صلاح الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

ورفع بذلك الفرعون المصري، رصيده إلى 131 هدفا في 210 مباراة مع ليفربول، ليرتقي إلى الترتيب العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، متجاوزا سام رايبولد.

وجاءت أهداف صلاح الـ131 (17 من ركلات الجزاء)، بواقع 100 هدف في الدوري الإنجليزي، و27 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و4 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد وستهام الفريق الأكثر استقبالا للأهداف من المهاجم المصري (9 أهداف).

وفيما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول:

1 - إيان راش - 346 هدفا

2 - روجر هانت - 285 هدفا

3 - جوردون هودجسون - 241 هدفا

4 - بيلي ليدل - 228 هدفا

5 - ستيفين جيرارد - 186 هدفا

6- روبي فاولر - 183 هدفا

7 - كيني دالغليش - 172 هدفا

8 - مايكل أوين - 158 هدفا

9 - هاري تشامبرز - 151 هدفا

10 - محمد صلاح - 131 هدفا حتى الآن.

المصدر: liverpoolfc.com