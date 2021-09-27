"تويتر" تسمح باستخدام عملة بيتكوين عبر منصتها

وطن: أعلنت شركة "تويتر"، إضافة بيتكوين إلى طرق الدفع في خدمة الإكراميات، مما يوسع شرعية الأعمال المرتبطة بالعملة المشفرة التي وصفها العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم بأنها محفوفة بالمخاطر.

وقالت إستر كروفورد، رئيسة المنتجات في "تويتر" في مدونة للشركة: "بدءا من اليوم، سنطرح نصائح للجميع على نظام’ آي أو إس’ على مستوى العالم ونقدمها إلى الأشخاص على’ أندرويد’ في الأسابيع المقبلة".

وتابعت بالقول: "نضيف أيضا خيارات دفع جديدة، وللمرة الأولى، نسمح للأشخاص بإرسال بقشيش باستخدام بيتكوين من خلال استخدام عنوان بيتكوين أو المحفظة التي تدعم شبكة لايتينغ".

في بيان منفصل، قالت "تويتر" إن المستخدمين على منصتها يمكنهم بسلاسة استخدام بيتكوين عبر "سترايك"، وهو تطبيق المدفوعات المبني على شبكة "بيتكوين لايتينغ" والتي تسمح للأشخاص بإرسال واستقبال العملة الرقمية.

وذكرت الشركة أن "سترايك" تقدم مدفوعات فورية ومجانية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه باستثناء هاواي ونيويورك، كان تطبيق الدفع متاحا للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك في السلفادور.

تعتبر الإشارة إلى السلفادور مهمة بشكل خاص لأنها أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية ووصفتها بأنها وسيلة لجذب الاستثمارات.

المصدر: (سبوتنيك)