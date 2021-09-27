مسؤول استخباري أمريكي يقول إن "ولاية ثانية" لترامب ستكون "تهديداً وجودياً" للولايات المتحدة

وطن: حذر مسؤول استخباري سابق رفيع المستوى في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من أن إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري ستكون "تهديداً وجودياً" للولايات المتحدة.

وقال بريان مورفي، الذي شغل منصب وكيل وزارة الأمن الداخلي للاستخبارات والتحليل من مارس 2018 حتى يوليو 2020، إن إعادة انتخاب ترامب ستكون كارثة، وأضاف "لقد شوه سمعة مجتمع المخابرات".

وأوضح مورفي خلال نقاش على شبكة "إن بي سي" حول إمكانية أن يصبح ترامب رئيساً مرة أخرى بعد انتخابات 2024 أن ترامب ينشر للمعلومات المضللة، وهذا تهديد للديمقراطية، وأكد أن ترامب يمكن أن يلحق الضرر بالولايات المتحدة.