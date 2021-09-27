اعتقالات ومواجهات في قرى وبلدات شمال غرب القدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في بعض قرى وبلدات شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت بلدة بدو التي يقطن فيها الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا أمس، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين أشعلوا الإطارات وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابًا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان منهم 4 في بلدة بدو، وآخر من بلدة قطنة، وآخرين من بلدة بيت إجزا، مشيرةً إلى أن بعضهم اعتقل بعد استدعائهم للمقابلة عقب أحداث أمس.