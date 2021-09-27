أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، معتدلاً في المناطق الجبلية، حارًا نسبيًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.