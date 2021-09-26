المقاومة في غزة تكشف عن هوية رئيس جهاز "الشاباك" الجديد الذي أخفى الاحتلال "هويته"

وطن: كشف مصدر مطلع في المقاومة، مساء الأحد عن معلومات تكشف لأول مرة حول رئيس جهاز "الشاباك" الجديد، والذي أخفى الاحتلال هويته.

ووفقًا للمصدر في المقاومة لوكالة "فلسطين الآن"، فإن رئيس الشاباك الجديد، والذي أعلن رئيس حكومة الاحتلال تعيينه خلفاً لـ"أرغمان"، ورمز له بالرمز "R"، هو رونين بيريزوفسكي.

وأكد المصدر أن "رئيس الشاباك الجديد "بيريزوفسكي"، والذي حافظ الاحتلال على سرية شخصيته وأحاطها بجدار الخفاء والغموض واعتبره قائد المهام الخطيرة والخاصة مرصودٌ لدينا في المقاومة وهو على قائمة المطلوبين وستلاحقه أذرع المقاومة".

كما كشف المصدر عن معلومات خاصة متعلقة برئيس "الشاباك" الجديد، مبينا أن "رونين بيريزوفسكي" من مواليد 24 ديسمبر من العام 1965.

وأوضح المصدر أن "بيريزوفسكي"، يسكن في شارع "عغنون" بمنطقة "هود هشارون" ورقم منزله "6".

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أعلن عن تعيين "ر" بمنصب رئيس ما يسمى "جهاز الأمن العام" التابع للاحتلال "الشاباك" خلفا للرئيس الحالي ناداف ارغمان، ولم تذكر وسائل إعلام الاحتلال وقتها، اسم رئيس "الشاباك" الجديد واقتصر نقل الخبر على حرف واحد من اسمه.