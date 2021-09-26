اعلام الاحتلال: شهداء القدس خططوا لتنفيذ عملية فدائية وجيش الاحتلال فشل في العثور على الأسلحة المعدة لذلك

وطن: خلص تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن اثنين من عناصره أصيبا بنيران صديقة في اشتباك مسلح وقع خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال فجر اليوم، الأحد، في الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن التحقيقات الأولية في الجيش أظهرت أن الضابط والجندي في وحدة "دوفدوفان" أصيبا بنيران قوات الجيش خلال اشتباك مسلح في قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وأشار التقرير إلى أن الاشتباك الذي وقع قرب بلدة بدو، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، كان الأعنف.

وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن أحد أهم أهداف عملية جيش الاحتلال التي انطلقت فجر الأحد، كان مصادرة والعثور على أسلحة وأدوات قتالية كان من المقرر استخدامها في عمليات فدائية.

وأضاف أن جيش الاحتلال لم يتمكن من العثور على الأسلحة التي يعتقد بوجودها وبحث عنها خلال عمليات الاعتقال في الضفة، الأمر الذي سيدفعه إلى مواصلة أنشطته العسكرية خلال الأيام المقبلة، في إشارة إلى تكثيف المداهمات لقرى فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة.

في غضون ذلك زعمت القناة العبرية 12 ان الشهداء الذين تم اغتيالهم شمال القدس خططوا لتنفيذ عملية كبيرة جدا بالقدس خلال الأيام القريبة.

وقالت القناة "لم يتم تفكيك الخلية بشكل كامل، من استشهد كانوا قسم قليل من الخلية، كل الوسائل المعدة للعملية، الرشاشات، العبوات الناسفة، والقنابل المعدة لم يتم العثور سوى على جزء صغير منها فقط."

وزعمت القناة أن العملية التي منعت في القدس بعد عمليات اقتحام الضفة الغربية الليلة الماضية، كانت بحجم العمليات التي نفذت خلال الانتفاضة الثانية .