صلاح الدين موسى يكتيب لوطن .. شهداء برقين وبيت عنان وخطاب الرئيس

شهداء برقين وبيت عنان ادموا قلوبنا، اما مهلة الرئيس للاحتلال فاثارت الشفقة على حالنا، وعلى حال من يقدمون له النصيحة والمشورة، فكل الأحداث التي حدثت وستحدث تؤكد أننا في مرحلة الانتقال القسري من الذل والهوان الى النور والعنفوان، جيل الشهداء وقامات الاسرى كلهم في حسابات الواقع المادي والمعنوي تجاوزت حدود العودة او الاستسلام.

لنكن عمليين ولنفصل بين مسار المقاومة ومسار ادارة حياة الناس، بين الفشل الذريع من قبل طرفي الانقسام في التعامل مع مظاهر الحياة واحتياجات الناس اليومية وبين قيم النضال والوحدة الميدانية التي جسدها الابطال من نفق الحرية الى معركة بيت عنان، وبرقين درب سيدنا المسيح من الناصرة الى بيت لحم والقدس الى شهداء جنين الاربعة اليافعين من قبل ومن سبقوهم من الشهداء.

علينا ان نكثف من حماية السلم الأهلي دون تماس مع قيم المقاتلين وعملهم، طالما ان السلطة لا تستطيع، وهي بحق لا تستطيع أن تمنع المحتل من دخول مدننا وقرانا ومخيماتنا ليلا او نهارا، على السلطة ان تتنحى جانبا في كل ما يتعلق بمفهوم فرض النظام والقانون، وان تقصر دورها على ملاحقة الجريمة ومنع ارتكاب السرقات، اتركوا الساحة للناس حتى يتمكنوا من إطلاق حرياتهم في القول والعمل، وعلى حماس في غزة وقف أي تحريض على السلطة، اتركوا الأشياء كما هي وركزوا على دعم صمود الناس وصبرهم على فقدان ابنائهم وازواجهم في الاسر او المطاردة أو الاستشهاد.

نحن بحاجة لوقفة تبعدنا عن التحريض على بعضنا البعض، فمن يعمل في السلطة هم أبنائنا وبناتنا وذوينا، ومن يناضل ويقارع المحتل هم كذلك، لذا لن تكون حماس عدوا لفتح، ولا فتح عدوا لحماس او الجهادالاسلامي، و لنترك السجال المقيت لمن يعتبرون أنفسهم قيادات!

الجهاد الإسلامي يقدم نموذجا متقدما من العمل والتضحية ، وابناء فتح يعملون بوحدة معهم وأبناء حماس يعمدون دمائهم في مواجهة المحتل ومعهم ابناء الشعبية.

إسرائيل تحاول الانقضاض على كل مجموعةتبرز، ويقصون العشب كما يقولون، فإن تمكنت مجموعات عديدة من البقاء لمدة طويلة في العمل والمطاردة فان المحتل سيصبح منهك في ملاحقة عدد كبير منها وما حصل في الانتفاضة الثانية خير دليل على ما نقول.المطلوب اليوم خطوات منها:

1- ترك المستوى السياسي يعمل بانقطاع تام عن الواقع ، حيث انه وللاسف يلفظ انفاسه الاخيرة في كافة الميادين، وكم كتبنا وكتب غيرنا ناصحين، الا انهم يضعون اصابعهم فياذانهم، ويقطرون وهما واصبحوا للاسف مثار سخرية وتندر، ومن أشار على سيادة الرئيس بإمهال الاحتلال مدة سنة للانسحاب ما هو الا نموذج لهذا الانسلاخ التام عن الواقع، ورغبة منه ان يمرغ ما تبقى من امل في التغيير الى محطة من التندر والسخرية، لذا فإن تركهم أبلغ من ملاحقتهم، او التعقيب على اقوالهم مدحا او نقدا او نصيحه، الأحداث والمعطيات تؤكد ان رحيل هذه المرحلة باتت قاب قوسين او ادنى.

2- التركيز على الوحدة الميدانية، ووحدة الدم، ووقف أي أنشطة تتعلق بجمع المعلومات عن أي فصيل أو نشيط ووقف أي استدعاءات ومتابعات مهما كان نوعها، وحتى لا يبقى هذا الموضوع جزء من خارطة الاتهام الجاهزة.

3- وقف التحريض على السلطة وعناصرها والعاملين فيها وكذلك وقف التطبيل لحركة حماس والجهاد الإسلامي وكأنهم أعداء لفتح او العكس.

4- مقاطعة كل مسؤول او قيادي او أي شخص مهما كان ومن كان!!! يعزز من روح الانقسام الأفقي والعمودي، من خلال إطلاق حملة وطنية من الرواد الشباب، عنوانها "قاطع من يريد منا ان نُقطع بعضنا البعض".

5- إطلاق حملة وطنية للكوفية الفلسطينية وجعلها شعار للمرحلة كما كانت عند انطلاق ثورة العام 1936 وكما كانت في الانتفاضة الأولى حيث لا فرق بين ألوان الكوفية حتى تعود روح المعركة على الرواية الى مكانها الصحيح.

6- الطلب من الحكومة الفلسطينية ان تعمل وتتعاون مع القيادات المحلية في كافة احتياجات محافظة جنين ومخيمها وقرى شمال وغرب القدس ومخيمات الضفة وقراها، وان يقتصر دورها على المساندة، كما كان الحال في الانتفاضة الاولى، عندما كان الشعب الفلسطيني يتلقى المساعدات من منظمة التحرير والجهات الداعمة الأخرى.

7- عدم التوقع من السلطة ان تقوم بدور أكبر من دورها الخدماتي، وعدم الهجوم عليها لأنها في وضع هي أعجز من ان تقوم بأي دور غير دورها الإداري الخدماتي، وعدم رفع شعارات سيادة القانون وانفاذه، بالقدر الواجب اقتصار دورها على حفظ السلم الاهلي، يعني بدون اعتقالات ليلية او نهارية دون ملاحقة لمن يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي،يعني منح المواطنين شهادات حسن السير والسلوك دون ربطها بانتمائهم السياسي، يعني إعادة تشكيل مفهوم ودور العمل الأمني والشرطي في فلسطين.

8- اننا نفقد كل يوم شهداء، وتترك أسر الشهداء وحيدة، لذا ان الأوان لاجراء مراجعة حول الموضوع برمته، وعدم الاكتفاء بترك أبناءنا وشبابنا يستشهدون باندفاع، مع حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، الا ان عدد الشباب اليافع الذي بات يسقط شهيدا كل فترة واخرى تجعل من هذا الاندفاع يحتاج الى مراجعة وطنية حريصة على ارواح ابنائنا.

9- علينا ان نتذكر ان مستوى التحريض على جنين كمحافظة ينذر بـ مخاوف مشروعة عن نية الاحتلال لارتكاب عمليات اغتيال وقتل واسع النطاق تحت شعار ان جنين محافظة أصبحت مكانا يهدد الأمن للاحتلال، لذا يجب على كل الحريصين ان يبادروا، بفضح هذا التضخيم الاعلامي، واحضار أطراف دولية للإقامة في جنين حتى لا يترك اهل المحافظة فريسة لاغتيالات وتنكيل، يجب التحرك قبل فوات الاوان.

ان القيام بهذه الخطوات يمنع الصدام والذي قد يحصل قريبا، وما حصل في الخليل قبل أيام وما حصل في جنين وما قد يحصل في أي موقع اخر ما هو الا دليل على ميلاد كيانات محلية يقودها أطراف تختلف من بلد الى اخرى ومن مخيم الى اخر ومن مدينة الى اخرى، هكذا يريدون لنا تفكيك المفكك وتعزيز الجهوية والمناطقية والعشائرية، المعركة الان على وعي كل واحد فينا وعلى حياتنا جميعا وارزاقنا اجمعين، اما جوهر المعركة فهو على وجودنا وكرامتنا فوق أرضنا.