استطلاع وطن: 71% يعتقدون ان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو المطلوب للخروج من الأزمة الداخلية الحالية

وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان الحل الامثل والافضل للخروج من حالة الاحتقان الداخلية هي اجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: ما المطلوب للخروج من الأزمة الداخلية الحالية؟

وقال 71 بالمئة من المستطلعة آراؤهم ان المطلوب للخروج من الأزمة الداخلية الحالية هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية .

بينما رأى 19 % من المستطلعين ان المطلوب للخروج من الأزمة الداخلية الحالية هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل الفلسطينية،بينما أعرب 6 % من المستطلعين عن اعتقادهم ان المطلوب للخروج من الأزمة الداخلية هو إجراء تعديل حكومي على الحكومة الحالية.

واظهر الاستطلاع ان 4 % من المستطلعين يرون ان الطريق للخروج من الازمة هو إجراء تغيير حكومي بشكل كامل .

وتعيش فلسطين أوضاع داخلية في غاية الاحتقان في ظل فشل كل جهود المصالحة الداخلية، وإلغاء الرئيس عباس بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن ثم مقتل المعارض نزار بنات وما تبعها من حملة قمع للتظاهرات التي خرجت منددة بجريمة قتل بنات.