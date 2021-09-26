إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قريتي بدو وبيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق، نقل أحدهم إلى مركز طبي قريب.

وتركزت المواجهات قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل قريتي بيت إجزا وبدو عن القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين والمنازل.