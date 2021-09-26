قناة عبرية: الملك عبد الله التقى لابيد سرا في العاصمة عمان

وطن: قالت قناة "i24" الإسرائيلية، أن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد التقى سرا في العاصمة عمان الشهر الماضي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وذكرت ، أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة الوضع حول المسجد الأقصى في القدس، والتوترات حول الحرم القدسي في مايو 2021، والتي أدت إلى اشتباكات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، وأسفرت عن تصعيد حاد للصراع على الحدود مع قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد تعزيز العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال.

وأشارت القناة إلى أنه تم استئناف الاتصالات النشيطة بين الجانبين بعد وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت .

وبحسب تقارير غير مؤكدة من موقع “والا” الإخباري العبري، عقد بينيت بنفسه اجتماعا سريا مع عبد الله الثاني في منتصف الصيف الماضي. وكانت هذه هي المحادثات الأولى منذ خمس سنوات بين رئيس وزراء الاحتلال وملك الأردن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ إنه عقد أيضا اجتماعا مغلقا مع العاهل الأردني، لمناقشة القضايا الاستراتيجية والجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ على الشرق الأوسط.

وفي أوائل شهر يوليو، أجرى لابيد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي محادثات في منطقة المعبر الحدودي عبر نهر الأردن، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن توريد 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه إلى الأردن.