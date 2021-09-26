اشتية: سلطة النقد تلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية

وطن: التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاحد في مقر سلطة النقد برام الله، مجلس إدارة ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، ومديري الدوائر والمسؤولين التنفيذيين، حيث اطلع على سير العمل والخطط المستقبلية.

وأشاد رئيس الوزراء بروح الشراكة والعمل المشترك وتكامل الأدوار ما بين الحكومة وسلطة النقد، من خلال مشاريع وبرامج التعافي الاقتصادي، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات الدفع الالكتروني، إضافة الى فتح المجال لترخيص مصارف جديدة.

وقال اشتية: "برامج سلطة النقد ترمي الى المساهمة في استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال بالتدريج، وان الدفع الالكتروني سوف يساهم في حل مشكلة تراكم وتكدس عملة الشيكل لدى البنوك".

ودعا رئيس الوزراء الى الاهتمام بتنمية قطاع غزة من خلال برامج تحفيزية وتنموية، بالإضافة الى تعزيز التعاون مع بنك الاستقلال، كما دعا سلطة النقد الى دراسة أسعار الفوائد التي تقدمها البنوك.

وعبّر اشتية عن ارتياحه من متانة وسلامة الجهاز المصرفي، مشيدا باستقرار القطاع البنكي، ما مكّنه من أداء دور فاعل في دعم عملية التنمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه عمله، مؤكداً على دعم فخامة الرئيس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بالتنمية الاقتصادية.

وأثنى رئيس الوزراء على أداء الجهاز المصرفي وعلى التعاون في مواجهة الازمات التي مرت بها فلسطين.

ومن جانبه أطلع محافظ سلطة النقد رئيس الوزراء على العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية على الساحة الفلسطينية وتوقعات النمو، وخطط سلطة النقد لتطوير منظومة التشريعات المالية والمصرفية، وخططها لتطوير أدوات الدفع والاستثمار في البنية التحتية، وإجراءات سلطة النقد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخططها للحد من استخدام النقود الورقية، والمعيقات التي تواجه القطاع المالي وآليات المعالجة.

وأوضح ملحم أن برنامج استدامة قد صرف منه حوالي 83 مليون دولار كقروض للشركات المتضررة من جائحة كورونا، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام.