العاروري: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وسيدفع الاحتلال الثمن

رام الله - وطن: توعَّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العروري، الاحتلال، بعدما قتلت قوات الاحتلال 5 شبان في الضفة الغربية، فيما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة أن عدداً من الذين استشهدوا هم من عناصرها.

جاءت تصريحات العاروري بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد الشبان خلال اقتحام جيش الاحتلال قريتي برقين وبدو في محافظتي جنين ورام الله على التوالي.

وقال العاروري في تصريحات صحفية "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وثمنها الأكبر سيكون تحرير فلسطين والقدس والأقصى"، واصفاً ليلة استشهادهم بأنها مؤلمة.

يأتي ذلك، بينما أعلنت "كتائب القسّام" أن 3 من الذين استشهدوا في الضفة من عناصرها؛ بينهم قائد ميداني.

وأضافت "كتائب القسام"، في بيان: "نزفّ إلى العلا الشهداء الأبطال؛ القائد القسامي الميداني أحمد إبراهيم زهران، والمجاهديْن زكريا إبراهيم بدوان، ومحمود مصطفى حميدان، وجميعهم من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة".

أشارت أيضاً إلى أن الشهداء استشهدوا في اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة في جبال القدس، داعيةً إلى استنزاف الاحتلال في الضفة الغربية بكافة أشكال المقاومة الممكنة.