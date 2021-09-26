التأكيد على التعاون الوثيق بين بلدية نابلس ونقابة المهندسين

وطن: وطن: ضمن سلسلة زياراتها الرسمية لتعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزا لسبل التعاون بين بلدية نابلس ونقابة المهندسين، التقى وفد من لجنة فرع نابلس في النقابة برئيس وأعضاء لجنة إدارة بلدية نابلس، ممثلة برئيسها المهندس اياد خلف،

وضمن وفد النقابة رئيس الفرع يزن مصباح جبر وأعضاء لجنة الفرع، المهندسون هنادي الاغبر ونصر الدين الخراز ورائد حجاوي ولمى كيلاني، وعضو هيئة المكاتب الهندسية فادي اصلان، كما حضر اللقاء أنور عرفات مدير نقابة المهندسين فرع نابلس وسامح العاصي مهندس البلدية ومصباح كنعان مهندس التنظيم في البلدية.

ورحب خلف بالحضور، مؤكدا على دور نقابة المهندسين الريادي في المدينة والبلدية بواسطة المهندسين واللجان المشتركة، وأكد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين في سبيل تحقيق مصلحة المدينة وأهلها، خاصة ما يتعلق بالعمل الهندسي من الاشراف على المشاريع الهندسية، كما أكد على ضرورة التعاون ما بين النقابة والبلدية بما يلزم لتطوير العمل الهندسي.

بدوره شكر جبر الزميل المهندس اياد خلف على حسن الاستقبال، وأكد على ضرورة العمل على تطبيق الاشراف الالزامي ووضع ما يلزم من آليات لتحقيقه لما فيه من مصلحة للمواطنين، متمنيا التوفيق للجنة ادارة البلدية وخاصة امام التحديات التي تواجهها المدينة، لا سيما بما يتعلق بأزمة السير وإزالة التعديات.

كما أكد جبر على ضرورة صرف علاوات المهندسين العاملين في الهيئات المحلية وذلك بحسب الاتفاق المبرم سابقا بين الحكومة ونقابة المهندسين، داعيا اللجنة في بلدية نابلس إلى ضرورة استيعاب المهندسين الجدد عبر برنامج التدريب والتشغيل بالشراكة مع النقابة.