وطن: نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.

علما بأن نتائج الخزعة التي أجريت له خلال الأسبوع الماضي أكدت عدم إصابته بورم سرطاني خبيث، لكنه لا يزال يمر بوضع صحي صعب ومقلق حيث يعاني من نوبات سعال شديدة تجعله يتقيأ وأوجاع حادة في الصدر، وهو بانتظار تشخيص وضعه بالشكل الصحيح.

يذكر بأن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و 50 عاما