الصحة: 7 حالات وفاة و 1069 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و 1069 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 50، طولكرم 67، قلقيلية 28، جنين 69، نابلس 96، طوباس 13، سلفيت 20، رام الله والبيرة 92، ضواحي القدس 7، بيت لحم 14، الخليل 44، قطاع غزة 569".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 15، طولكرم 128، قلقيلية 72، جنين 148، نابلس 195، طوباس 17، سلفيت 37، رام الله والبيرة 134، ضواحي القدس 15، بيت لحم 0، الخليل 61، قطاع غزة 1659".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و3 حالات وفاة في محافظة نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 187 مريضاً، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,362,184 بينهم 679,821 تلقوا الجرعتين من اللقاح.