جيش الاحتلال يقر رسميا بإصابة ضابط وجندي بجراح خطيرة في جنين

وطن: أصيب الليلة الماضية ضابط وجندي في جيش الاحتلال بجروح خطيرة نتيجة اشتباك مسلح مع مقاومين في قرية برقين قرب جنين.

وذكر جيش الاحتلال أن الاشتباك حدث خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز "الشاباك" في القرية ضد عناصر من حركة حماس، كانت تخطط لتنفيذ عملية مسلحة.

وتم نقل الجنود المصابين جوًا لتلقي العلاج في المستشفى، وفق بيان لجيش الاحتلال.

واستشهد، فجر اليوم، الشاب أسامة صبح في قرية برقين خلال اقتحام الاحتلال القرية. كما استشهد الشبان أحمد زهران وزكريا بدوان ومحمود حميدان برصاص الاحتلال قرب بلدة بدو شمال غرب القدس.