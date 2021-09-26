جنين: تشييع جثمان الشهيد أسامة صبح في برقين

وطن: شيّعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد أسامة ياسر صبح (22 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة برقين غرب جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه بلدة برقين.

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم استشهاد صبح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة برقين.

(وفا)