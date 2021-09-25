هنية: مواجهات بيتا تؤكد رفض الشعب الفلسطيني القبول بشرعية المحتل على هذه الأرض

وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن مواجهات قرية بيتا، واستشهاد الشاب محمد علي خبيصة رسّخ ثلاث حقائق.

وبين وخلال كلمة تعزية ألقاها في بيت العزاء عبر الهاتف أن الحقيقة الأولى أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بشرعية المحتل على هذه الأرض، ولا شرعية الاستيطان مهما بلغت التضحيات ومهما عَلت كلفة المواجهة.

وأضاف أن الحقيقة الثانية هي وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المواجهة والمقاومة.

أما الثالثة فهي أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتحرير وأقصر الطرق لطرد المحتل واستعادة الحقوق وعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة.

وأكّد هنية تمسك حماس بالوحدة الوطنية وحرصها عليها مع كل الفصائل الفلسطينية واعتزازها بها وبالشراكة في ميدان المقاومة والمواجهة مع الاحتلال.