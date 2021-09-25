رئيس حكومة الاحتلال سيلتقي مع وزيرين من البحرين والإمارات في نيويورك

وطن: يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" مع وزيرين من البحرين والإمارات، الأحد، في أول اجتماعات يعقدها مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه في يونيو/ حزيران.

وأعلن" بينيت" في بيان اليوم السبت، أن اللقاءين مع وزير خارجية البحرين ووزير إماراتي سيعقدان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسيتجه بينيت الليلة إلى نيويورك قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين. حيث من المتوقع عقد لقاء بين "بينيت" والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد خطابه.

وأبرمت كل من البحرين والإمارات اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل العام الماضي.