رفض لقاء لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للناشئين.. الطفل عبد الرحيم الطالب يهدي موريتانيا ذهبية إفريقيا للشطرنج

وطن: حقق لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم الطالب محمد، الميدالية الذهبية لبلاده في البطولة الإفريقية للشطرنج للفئات العمرية.

ويشارك عبد الرحيم في فئة أقل من 14 عاما ولم يخسر أي مباراة في البطولة التي احتضنتها غانا.



وفاز عبد الرحيم في مباراته اليوم على منافسه الجنوب إفريقي، ليضمن الميدالية الذهبية لموريتانيا في إنجاز تاريخي.



وبات الشطرنج مؤخرا لعبة تستقطب الفئات العمرية إلى جانب فئة الكبار، كما برزت أسماء موريتانية خلال اللعبة.

ويعتبر عبد الرحيم محمد أحد المواهب الموريتانية في اللعبة، حيث حقق عدة نتائج إيجابية في مشاركات خارجية.

وكان اللاعب عبد الرحيم الطالب محمد (14 سنة) رفض اللعب مع متسابق إسرائيلي، الشهر الماضي، وقرر الانسحاب من بطولة العالم للناشئين التي كان ينافس فيها على التأهل، بعد أن وضعته القرعة في الجولة الأخيرة مع لاعب من دولة الاحتلال.

وقال "قررت الانسحاب فأنا أرفض اللعب مع ممثل لدولة وهمية غير موجودة في الحقيقة".

ولاقت هذه الخطوة التي اتخذها اللاعب الموريتاني الشاب ترحيبا واسعا جدا بين المدونين والساسة في موريتانيا الذين اعتبروا انسحابه خطوة هامة لها معناها ولها تأثيرها الكبير.