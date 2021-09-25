قيادي بحزب الشعب: "كان الأجدر بالرئيس أن يعلن سحب الاعتراف بإسرائيل بدلا من التهديد به"

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إنه كان الأجدر بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يعلن سحب الاعتراف بإسرائيل بدلا من التهديد به.



وتابع في تصريح صحفي "كل المؤشرات والمعطيات تثبت أن إسرائيل لن تعترف بدولة فلسطينية وتمارس على الأرض سياسة تقتل أي إمكانية لاقامة دولة فلسطينية".

وأضاف "من الواضح أن إسرائيل على يقين بأن القيادة الفلسطينية لن تسحب اعترافها بها، ولذلك فلن يهزها أو يقلقها هذا التهديد من الرئيس الذي قبل أيام فقط اتفق مع وزير الحرب الإسرائيلي "بيني غانتس" على إجراءات بناء ثقة، وعلى تعزيز التنسيق الأمني".

كما أن المجتمع الدولي لن يغادر موقف الإدانة والاستنكار لجرائم إسرائيل، ويذهب إلى موقف فرض العقوبات عليها، لأن المواقف السياسية في هذا الزمن تبنى على المصالح لا على العواطف والمثل والأخلاق، وفق منصور.