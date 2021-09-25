المكبر "يعمق جراح" الأمعري في دوري المحترفين

وطن: حقق فريق جبل المكبر" النسور" فوزه الثاني على التوالي في دوري المحترفين لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم السبت، على حساب الجريح مركز الامعري بثلاثة اهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل.

وبهذا الفوز رفع المكبر رصيده إلى ست نقاط في الصدارة مؤقتا، أما الامعري فتلقى خسارته الثانية ليتذيل ترتيب الدوري بدون أي نقطة.

البداية قوية وموفقة للأمعري الذي تقدم بهدف حمل توقيع الوافد الجديد أنس بني عوده في الدقيقة الـ28، وتمكن المكبر من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر لاعبه بهاء ربايعة.

وفي الشوط الثاني، دخل المكبر باحثا عن نقاط المباراة، واندفع مهاجما مشكلا خطورة واضحة عبر لاعبيه شهاب القنبر وليث خروب وبلال السبع، ولم تمر سوى دقيقتين حتى سجل القنبر هدف التقدم للمكبر من تسديدة قوية من داخل الصندوق.

في الدقيقة الـ69 وسع المكبر الفارق بهدف ثالث بواسطة القناص وهدافه القنبر الذي تابع كرة عائدة من حارس الأمعري، لينتهي اللقاء بفوز المكبر بثلاثة أهداف لهدف.